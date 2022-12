Energiesparen leicht gemacht: Livestream auf STOL

3 Experten 90 Minuten 100 Fragen

Stromanbieter wechseln oder nicht? Zurzeit werden mehr oder weniger seriöse Angebote verglichen und Ratgeber zum Energiesparen stehen hoch im Kurs. Aber wie viel lässt sich damit wirklich sparen?Klimahouse, die Fachmesse mit dem einzigartigen Know-how im Bereich der Energieeffizienz, möchte einen Beitrag leisten zur aktuellen Diskussion und kluge Antworten auf die zugrunde liegende Frage geben: „Wie können wir diesen Winter über die Runden kommen, ohne auf Wohnkomfort zu verzichten?“ Es geht darum, Prioritäten zu setzen, unseren Möglichkeiten und Bedürfnissen entsprechend zu investieren. Kurzum: kluge Entscheidungen zu treffen.Das Thema interessiert auch Sie? Dann merken Sie diese digitale Veranstaltung vor: „Energie sparen leicht gemacht“ als Livestream am Dienstag, den 13. Dezember ab 18 Uhr live auf STOL. Etwa 90 Minuten lang diskutieren 3 Experten und ein Moderator über verschiedene Themen rund um das Energiesparen: Sie können Fragen stellen und Antworten erhalten über den Live-Chat.Ulrich Santa General-Direktor KlimaHaus AgenturLuis Amort Generaldirektor AlperiaArmin Gasser, Aut. Provinz Bozen, Amt für Energie und KlimaschutzModerator: Ivo Zorzi, STOL-RedakteurAuf Grundlage welcher Informationen findet man das ideale Angebot?Ist der freie Markt wirklich instabiler als der geschützte?Sind Gas-Strom-Pakete wirkilch preiswerter?Wie hoch sind die Fixkosten im Vergleich zum Verbrauch?Wie funktioniert der „Vor-Ort-Austausch“?Wie viele Quadratmeter brauche ich, um den Verbrauch von 3 Kilowatt im Haushalt zu decken?Können sie einen Heizkessel in jeder Hinsicht ersetzen?Welche Wärmepumpe passt zu welcher Wohnung?Ist es sinnvoll, sie in einem ungedämmten Gebäude zu verwenden?Macht es Sinn, Geräte nur nachts laufen zu lassen, um Geld zu sparen?Mein Budget ist begrenzt: Soll ich es für neue Fenster oder eine Dämmung bereitstellen?