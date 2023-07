Erfolgreiches Miteinander mehrerer Generationen im Unternehmen

: Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen; Wilhelm Tupy, Coach und Trainer; Stephan Breitenberger, Geschäftsführer von IPRONA; Urban Perkmann, Direktor des Amts für Studien der Handelskammer Bozen und Georg Lun, WIFO-Direktor. - Foto: © handelskammer

Welche Einstellungen und Erwartungen haben die Südtiroler Jugendlichen an die Arbeitswelt und an ihre (zukünftigen) Arbeitgeber?

„Die junge Generation hat einen besonderen Einfluss auf den Arbeitsmarkt von morgen und stößt mit ihren neuen Ideen und Vorstellungen Veränderungen an. Die Unternehmen müssen dies künftig bei der Personalsuche und -führung berücksichtigen“, betonte Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, zu Beginn der Veranstaltung.„In unserem Betrieb sind sowohl junge als auch erfahrene Mitarbeiter tätig, wobei alle Generationen voneinander lernen können. Daher ist das Generation Management auch für uns ein relevantes Thema“, so Stephan Breitenberger, Geschäftsführer des Fruchtverarbeitungsunternehmen IPRONA.Über 2000 junge Südtiroler im Alter von 15 bis 29 Jahren wurden dazu im Frühjahr vom WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen befragt. Es zeigt sich, dass das Gehalt und das Arbeitsklima besonders wichtige Aspekte für sie sind. Eher Abstriche hinnehmen würden sie bei den Themen Karrieremöglichkeiten, Weiterbildung und die Art des Arbeitsvertrages.Wilhelm Tupy, Coach und Trainer im Beratungsunternehmen Schiftner & Partner, hielt den Hauptvortrag des Abends, bei dem er den Anwesenden Einblicke in das erfolgreiche Führen mehrerer Generationen im Unternehmen gab. Der Schlüssel dazu liegt seiner Meinung nach unter anderem in einer klaren gemeinsamen Vision und einem regelmäßigen direkten Austausch auf Augenhöhe mit allen Beschäftigten.Das Abschlusstreffen der Veranstaltungsreihe Zukunftswerkstatt Südtirol 2023 findet am Mittwoch, den 19. Juli 2023 um 18 Uhr im Unternehmen Die Hofers in Bruneck statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter www.zukunftswerkstatt.bz.it erforderlich.