Erstes landesweites Seniorentreffen der Gruppe „HGV 65 Plus“

Einleitend begrüßte Karl Pfitscher, Vorsitzender von „HGV 65 Plus“, die Teilnehmer und informierte über die Entstehung und das Programm der Arbeitsgruppe, bevor er die einzelnen Mitglieder vorstellte. Neben Karl Pfitscher gehören der Arbeitsgruppe Doris Gotter aus dem Bezirk Bozen und Umgebung, Heinrich Clara aus dem Bezirk Eisacktal, Paul Pizzinini aus dem Bezirk Pustertal/Gadertal, Helmuth Rainer, HGV-Verbandssekretär des Bezirkes Meran/Vinschgau und Stephanie Dissertori, Leiterin der Stabsstelle Ehrenamtsmanagement an.HGV-Präsident Manfred Pinzger richtete einen großen Dank an die Arbeitsgruppe für die Initiative und lobte die Seniorinnen und Senioren für ihr jahrzehntelanges Engagement im Gastgewerbe: „Euch ist es zu verdanken, dass sich der Südtiroler Tourismus über die letzten Jahrzehnte so gut entwickelt hat und wir nun von Wohlstand in unserem Land sprechen können.“Lobende Worte fand Pinzger auch für Altlandeshauptmann Luis Durnwalder, denn während seiner Amtszeit habe er das Gastgewerbe stets gefördert und entscheidend geprägt. Zu guter Letzt rief Pinzger noch zum Zusammenhalt auf: „Stehen sie zur Gruppe „HGV 65 Plus„ und stärken sie diese wertvolle Gemeinschaft.“Landtagsabgeordneter Helmut Tauber unterstrich die Einzigartigkeit der Südtiroler Gastbetriebe: „Unsere Gastbetriebe sind enorm vielseitig, denn von urig bis edel ist alles dabei und das ist einzigartig.“ In seinen Schlussworten wünschte Tauber den Seniorinnen und Senioren noch viel Freude und vor allem Gesundheit für die Zukunft.Altlandeshauptmann und erstes Ehrenmitglied der Gruppe „HGV 65 Plus“ Luis Durnwalder bekam vom Vorsitzenden Karl Pfitscher eine Ehrenurkunde überreicht. Durnwalder lobte die Seniorinnen und Senioren für ihren unermüdlichen Einsatz und den wertvollen Beitrag, den sie für Südtirol jahrzehntelang geleistet haben. „Ihr könnt stolz auf euch sein, denn ihr habt die Welt ein bisschen besser gemacht.“ Des Weiteren unterstrich Durnwalder die Wichtigkeit der Gastwirtinnen und Gastwirte in den einzelnen Gastbetrieben, denn wohl fühle man sich als Gast nicht aufgrund materieller Dinge, sondern vor allem wegen der warmherzigen Personen, die ihre Arbeit in den Betrieben mit Freude und Begeisterung verrichten.Abschließend hob der Altlandeshauptmann hervor, wie wichtig es sei, die gemachten Erfahrungen an die jungen Gastwirtinnen und Gastwirte weiterzugeben, damit sich der Tourismus auch stetig weiterentwickeln kann.Den offiziellen Teil der Veranstaltung beendete Life-Coach Hans Niederkofler mit seinem Vortrag „Wohlbefinden im Alter ist kein Zufall!“, in welchem den Seniorinnen und Senioren Tipps gegeben wurden, damit diese auch nach der Pensionierung aktiv bleiben und ihre Lebensfreude beibehalten können.Zur Abrundung der Veranstaltung wurden die Anwesenden in den Garten des Parkhotel Laurin eingeladen, wo mit leckeren Häppchen und Live-Jazz-Musik – von Helga Plankensteiner mit Band – für einen gemütlichen Ausklang gesorgt wurde.