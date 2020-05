„Es gilt das Landesgesetz“

Einige Gewerkschaften in Südtirol haben die Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit der Aussage verunsichert, dass sie bei Covid-Fällen nicht versichert wären, da sich das Arbeitsunfallinstitut INAIL an die staatlichen Bestimmungen zu halten habe und nicht an das Landesgesetz. Der ASGB-Vorsitzende Tony Tschenett betont nun, dass sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber bei Einhaltung der Sicherheitsprotokolle versichert sind.