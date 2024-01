EZB-Chefin Lagarde kann sich Zinssenkung im Sommer vorstellen

Lagarde warnt vor überhöhten Erwartungen

Inflation: „Sind auf dem richtigen Weg“

Zugleich dämpfte die Französin etwas die Erwartungen mit Verweis auf die Konjunkturabhängigkeit der EZB-Geldpolitik. Sie nannte auch ein gewisses Maß an Unsicherheit und einige Frühindikatoren, die noch nicht das gewünschte Niveau erreicht hätten.Lagarde folgt mit ihren Bemerkungen auf zahlreiche Geldpolitiker aus den Reihen der EZB, die in den vergangenen Tagen zwar Zinssenkungen in Aussicht gestellt hatten, zugleich aber vor überhöhten Erwartungen warnten. Lagarde sagte, es helfe dem Kampf gegen die Inflation nicht, wenn am Markt Erwartungen kursierten, die mit der realen Zinspolitik nichts zu tun hätten.Die EZB stemmt sich seit etwa eineinhalb Jahren mit Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation. Mittlerweile ist die Teuerung aber wieder rückläufig, was den Währungshütern Spielraum für eine lockerere Geldpolitik ermöglicht. Die schwächelnde Konjunktur im Euroraum könnte davon profitieren.Christine Lagarde zeigte sich zuversichtlich, dass die EZB ihr mittelfristiges Ziel erreichen werde: „Wir sind auf dem richtigen Weg, wir bewegen uns in Richtung 2 Prozent“, sagte sie. Sie werde aber noch nicht den Sieg erklären. „Nein, noch nicht.“Die EZB werde im späten Frühling Daten aus den diesjährigen Tarifabschlüssen in den Ländern erhalten. „Wir werden wahrscheinlich viel mehr im April, Mai wissen,“ sagte sie. Diese Daten würden der EZB eine gute Vorstellung davon geben, wie sich die Inflation entwickeln werde.Erwartungen an der Börse, wo bereits auf eine erste Zinssenkung im März oder April gesetzt wird, wollte Lagarde nicht kommentieren. „Börsen machen ihre Arbeit, sie haben ihre Zahlen, sie haben ihre Ziele,“ sagte sie. Sollten sie das Vorgehen der EZB falsch interpretieren, könnte dies Lagarde zufolge aber die Arbeit der EZB erschweren, die Inflation zu bekämpfen.