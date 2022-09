Fachgruppe Film im hds wählt neuen Vorstand: „Filmstandort Südtirol ausbauen und absichern“

Der neue gewählte Vorstand (v.l.): Markus Frings, Michela Parlavercchio, Philipp Moravetz, Hannes Hofer, Wilfried Gufler, Andreas Pichler, Georg Zeller; in Abwesenheit: Florian Geiser. - Foto: © hds

Oberstes Anliegen der Berufsgruppe ist es, den Filmstandort Südtirol aufzuwerten und auszubauen. „Die Südtiroler Filmbranche ist zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Wir Filmproduzenten sind Unternehmer und Arbeitgeber für die zahlreichen lokalen Filmschaffenden im Land und wollen nun Sprachrohr und Vermittler gegenüber Förderern, Sendern, Politik sowie Partnern aus der Filmbranche sein“, unterstreicht der neue Präsident der Gruppe Markus Frings.Ehrengast bei der konstituierenden Versammlung waren der Koordinator von RAI Südtirol, Zeno Braitenberg und Birgit Oberkofler vom IDM Film Fund. „Besonders mit den unseren direkten Partnern wie RAI Südtirol und IDM möchten wir Synergien ausbauen und neue gemeinsame Projekte fördern“, so Frings.Zudem wird an besseren Rahmenbedingungen für eine langfristig positive Entwicklung der Filmwirtschaft und des Standortes Südtirol gearbeitet. „Dazu müssen wir die rechtliche Basis für Dreharbeiten in ganz Südtirol schaffen – besonders in visuell atemberaubenden, aber deshalb oft geschützten Gebieten ist das derzeit nur schwer möglich“, erklärt Vizepräsidentin Michela Parlavecchio.Dazu arbeitet man in Zusammenarbeit mit dem Land an einem Kriterienkatalog, um heimischen und internationalen Produktionen bei der Arbeit mehr Rechtssicherheit und Planbarkeit zu verschaffen.Zu den Zielen gehört auch der Aufbau eines Filmstudios in Südtirol. „Dazu möchte die Fachgruppe Kontakte zu anderen nahegelegenen Filmstudios in Wien und der Emilia Romagna aufbauen, um Knowhow austauschen“, schließt Präsident Frings.