Falkensteiner ist beliebteste Tourismusmarke Österreichs

Rekordprojekt entsteht am Gardasee

Das Ranking hat heuer bereits zum 28. Mal die angesehensten Unternehmen Österreichs ermittelt. Zusätzlich zur Auswahl der 100 Marken mit dem besten Image in Österreich wurde auch bewertet, welche Unternehmen in 15 verschiedenen Branchen das höchste Ansehen genießen.Auch in diesem Jahr wurde die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) in der Kategorie „Freizeit/Tourismus“ auf Platz eins gewählt – zum sechsten Mal in Folge. In der Gesamtbewertung verteidigt das österreichische Tourismusunternehmen mit Südtiroler Wurzeln den 13. Platz.„Wir freuen uns sehr über das große Vertrauen, das die Österreicherinnen und Österreicher unserem Unternehmen und der Marke Falkensteiner entgegenbringen“, so Otmar Michaeler, CEO der FMTG. „Das aktuelle Ergebnis des diesjährigen Rankings bestätigt erneut unseren eingeschlagenen Weg und motiviert uns umso mehr, unsere Projekte mit noch größerem Engagement weiterzuentwickeln.“Das neueste Projekt der FMTG entsteht derzeit am Gardasee. Die Gesamtinvestition beträgt 140 Millionen Euro. In Saló soll bis 2025 das Falkensteiner Park Resort Lake Garda realisiert werden, mit einem 5-Sterne-Hotel als Teil der Premium Collection sowie Premium Living Apartments.