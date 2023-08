Fercam stellt sich neu auf

„Geänderte Marktverhältnisse“

Dachser schließt Lücke auf europäischem Markt

Das neue Unternehmen wird zu 80 Prozent in Hand von Dachser sein, einem der größten deutschen Logistikkonzerne, Fercam wird die verbleibenden 20 Prozent halten.Wie die Unternehmen mitteilen, werden die Geschäftsbereiche Fercam Distribution (Stückgut) und Fercam Logistics (Kontraktlogistik) bis Jahresende aus der Fercam AG herausgelöst und in das neue Unternehmen überführt, das ab 2024 tätig sein wird.Die beiden Geschäftsbereiche beschäftigen den Angaben zufolge 920 Mitarbeiter an 43 Standorten in Italien und erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von rund 400 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr erzielte die Fercam AG einen Gesamtumsatz von 1,12 Milliarden Euro.Dachser ist für die Südtiroler kein neuer Partner, seit 20 Jahren arbeiten die Unternehmen im Bereich europäischer Stückgutverkehre zusammen. Die Gründung der Dachser & Fercam Italia Srl und die Auslagerung der Geschäftsbereiche sei ein „strategisch sinnvoller Schritt“, betont Thomas Baumgartner, Präsident des Verwaltungsrates von Fercam.„Seit Beginn unserer Partnerschaft mit Dachser haben sich die Marktverhältnisse mit der Konzentration auf wenige europäische und weltweite Player stark verändert. Aus diesem Grund haben wir uns für die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens ausschließlich für Stückgut- und Kontraktlogistik entschieden.“Er spricht von einer Win-win-Situation für beide.„Wir binden uns damit noch stärker an das Partnerunternehmen, und festigen gleichzeitig die eigene Position“, fügt Hannes Baumgartner, geschäftsführender Gesellschafter von Fercam hinzu. „Unter dem Dach des europäischen Dachser-Netzwerks eröffnen sich zusätzliche Wachstumspotenziale, vor allem im Exportgeschäft.“Die Fercam AG wird sich damit in Zukunft auf die Bereiche italienweite und internationale Straßen- und Schienenverkehre (Fercam Transport), Luft- und Seefracht (Fercam Air & Ocean) sowie Spezialdienste wie die Kunst- und Messelogistik, Umzugsdienste usw. konzentrieren. Alle Auslandsgesellschaften bleiben im ausschließlichen Besitz der Fercam AG, wie es in der Aussendung heißt.Mit der Gründung des neuen Unternehmens baut Dachser sein Transport- und Logistiknetzwerk in Europa weiter aus. „Mit dem Zukauf schließen wir die letzte Lücke und komplettieren unser eigenes Stückgut- und Kontraktlogistiknetz in den großen kontinentaleuropäischen Märkten Europas“, betont Burkhard Eling, CEO von Dachser. Mit dieser Akquisition und weiteren Investitionen könne das Unternehmen vor allem auf dem italienischen Markt noch schneller wachsen, heißt es weiter.Dachser beschäftigt rund 32.850 Mitarbeiter an weltweit 379 Standorten und erwirtschaftete 2022 einen konsolidierten Umsatz von rund 8,1 Milliarden Euro.