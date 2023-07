Ferrero: Belgische Fabrik zum zweiten Mal von Salmonellen betroffen

Man habe die zust√§ndige Beh√∂rde dennoch dar√ľber informiert, dass Salmonellen gefunden worden seien ‚Äěund einen Teil der Produktionslinie au√üer Betrieb gesetzt‚Äú. Es ist bereits der zweite Ausbruch von Salmonellen in der belgischen Fabrik. Nach Ferrero-Angaben gibt es f√ľr die laufenden Besch√§ftigungsverh√§ltnisse im Werk keine Auswirkung. Demnach wird nun jeder Schritt in Zusammenarbeit mit der belgischen Lebensmittelbeh√∂rde durchgef√ľhrt.Im vergangenen Fr√ľhjahr waren bereits in mehreren L√§ndern ‚Äď darunter auch Deutschland ‚Äď √úberraschungseier und andere Ferrero-Produkte zur√ľckgerufen worden, nachdem man eine H√§ufung von Salmonellen-F√§llen festgestellt hatte. Gro√übritannien war mit 128 F√§llen ein Hotspot. Damals stellten sich als Ursache Verunreinigungen in der belgischen Schokoladenfabrik heraus. Im September 2022 hatte Ferrero die endg√ľltige Genehmigung erhalten, das Werk in Arlon ge√∂ffnet zu lassen.