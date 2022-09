Förderung von Praktika: Handelskammer vergibt Beiträge an Unternehmen

Die Handelskammer Bozen will dazu beitragen, dass Jugendliche einen Einblick in den Berufsalltag bekommen, und gewährt deshalb Beiträge für Sommerpraktika. Diese müssen von Schüler/innen der Ober- und Berufsschule im Rahmen von Vereinbarungen mit dem Unternehmen und dem Arbeitsmarktservice der Landesverwaltung absolviert worden sein. Förderfähig sind Sommerpraktika, die zwischen dem 01.06.2022 und dem 30.09.2022 durchgeführt wurden und eine Mindestdauer von einem vollen Monat aufweisen.Um die Beiträge können alle Unternehmen ansuchen, welche weniger als 20 Mitarbeiter/innen beschäftigen. Die Handelskammer vergibt insgesamt Beiträge im Ausmaß von 120.000 Euro. Die Förderung beläuft sich auf 500 Euro pro Praktikant/in und wird an das Unternehmen ausgezahlt. Jeder Betrieb kann die Unterstützung für maximal 3 Praktikant/innen beantragen.„Kleine Unternehmen sind das Rückgrat der Südtiroler Wirtschaft. Die Ausschreibung hat das Ziel, jene Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten zu unterstützen, die den Schüler/innen Sommerpraktika anbieten. Es ist wichtig, dass Jugendliche bereits während ihrer Ausbildung die Möglichkeit erhalten, praktische Arbeitserfahrungen zu sammeln“, unterstreicht Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.Die Beitragsgesuche können vom 1. Oktober bis 1. November 2022 eingereicht werden. Das Formular und die vollständige Ausschreibung sind auf der Webseite der Handelskammer Bozen unter www.handelskammer.bz.it zu finden.