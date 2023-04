Freiwillige Arbeitseinsätze: Wieder mehr Helfer-Hände

Weniger Bauern suchen freiwillige Helfer

Am meisten Helfer aus Bozen

Bei der Versammlung am Bozner Leegtorweg trafen sich die Mitglieder des VFA, um auf das abgelaufene Jahr zurückzublicken. Vor der Versammlung standen noch die fälligen Wahlen des neuen Vorstandes auf dem Programm. Dabei wurde VFA-Obmann Georg Mayr in seinem Amt bestätigt. Mit ihm im Vorstand sitzen in Zukunft Claudia Tscholl (Lebenshilfe Onlus), Brigitte Hofmann (Caritas) und Matteo Graiff (Südtiroler Jugendring).Der Vorstand und die übrigen Mitglieder freuten sich vor allem über 2 Zahlen: Die Zahl der Helfer ist nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2021 voriges Jahr wieder leicht gestiegen – von 1935 auf 1979. Von den Spitzenwerten, die Mitte der 2010er-Jahre erzielt wurden (2014 waren es 2414 Helfer), ist der VFA damit zwar noch weit entfernt, aber ein Aufwärtstrend ist erkennbar.Auch die Zahl der geleisteten Arbeitstage ist leicht gestiegen – von 17120 im Jahr 2021 auf 17.718 im vergangenen Jahr. Georg Mayr weiß: „Trotz der vielen positiven Erfahrungen, die Freiwillige bei der Mitarbeit auf einem Bergbauernhof sammeln können und über die sie auch gerne berichten, bleibt diese Art der Freiwilligenarbeit keine Selbstverständlichkeit. Allen Helferinnen und Helfern gebührt daher unsere höchste Wertschätzung.“Für weniger Freude sorgt eine weitere Zahl, die bei der Versammlung präsentiert wurde: Zum vierten Mal in Folge ist die Anzahl der Bauern, die ein Gesuch um freiwillige Helfer stellen, rückläufig. Im vergangenen Jahr ging sie im Vergleich zum Jahr davor von 272 auf 266 zurück. Die meisten Bergbauern, die um eine Unterstützung angesucht haben, kommen aus den Bezirken Vinschgau und Pustertal. Sechs von zehn Höfen befinden sich in einem dieser zwei Bezirke.Der aktuelle Stand für das Jahr 2023 lässt hier etwas hoffen, die Zahl der Gesuchsteller ist Stand Ende März nämlich etwas höher als in den vergangenen Jahren zur gleichen Zeit. Interessant sind auch 2 Daten zu den Bauern, die Helfer aufnehmen: Mehr als die Hälfte sind älter als 50 Jahre, knapp über die Hälfte sind entweder ledig, getrennt oder verwitwet.Bei der Herkunft der Helferinnen und Helfer aus Südtirol lag 2022 der Bezirk Bozen vorne. Nichts geändert hat sich an der Tatsache, dass der Anteil der einheimischen Helferinnen und Helfer vergleichsweise gering ist: Nur knapp jeder fünfte Helfer kommt aus Südtirol, fast drei Viertel hingegen aus Deutschland. Die meisten Helfer sind älter als 40, immerhin ein Drittel jünger als 30 Jahre. Der Frauenanteil liegt mittlerweile bei rund 54 Prozent. Unvermindert hoch ist auch der Anteil jener, die sich für einen Einsatz anmelden, diesen dann aber nicht antreten – 2022 lag dieser Anteil bei 43 Prozent.Die Haupttätigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im VFA-Büro besteht in der Vermittlung und Betreuung von Gesuchstellern und Helfern gleichermaßen. Bei Höfen, die zum ersten Mal um freiwillige Helfer ansuchen, gibt es Lokalaugenscheine (2022 waren es deren 74), in 84 Fällen besuchten die Mitarbeiter die Helfer während ihres Einsatzes auf dem Hof. Öffentlichkeitsarbeit betreibt der VFA vor allem mit Vorträgen, Messeauftritten und über Werbeschaltungen in reichweitenstarken Printmedien.Auch bekannte deutsche Magazine wie jüngst der „Stern“ oder „Geo Saison“ greifen in Reportagen immer wieder die freiwilligen Arbeitseinsätze auf und sorgen wohl auch damit dafür, dass der Anteil an deutschen Helferinnen und Helfern so hoch bleibt. Finanziert wird der VFA zu etwa gleichen Teilen aus Landesbeiträgen, Beiträgen der Trägerorganisationen Bauernbund, Lebenshilfe, Caritas und Jugendring sowie Spenden verschiedener Institutionen. Vor allem dank der Unterstützung der Firma Aspiag/Despar steht der VFA seit einigen Jahren auch finanziell auf recht soliden Beinen. Der Anteil der Steuerzahler, die dem VFA über ihre Steuererklärung fünf Promille ihrer Einkommenssteuer zukommen lassen, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.In den Grußworten bedankten sich alle Redner beim Verein für seine wertvolle Tätigkeit. Soziallandesrätin Waltraud Deeg rief in Erinnerung, dass die freiwilligen Helfer einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Bergbauern eine Perspektive auf ihrem Hof sehen. Auch Bauernbund-Obmannstellvertreter Bernhard Burger betonte: „Wenn der Rückgang der Bergbauernhöfe in Südtirol sich in den vergangenen Jahren vergleichsweise in Grenzen hielt, ist das sicher auch Vereinen wie dem VFA zu verdanken.“ Philipp Tarfusser war für den Südtiroler Jugendring vor Ort und versprach, die freiwilligen Arbeitseinsätze wieder vermehrt bei den jungen Südtirolerinnen und Südtirolern zu bewerben.