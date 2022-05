Freunde ohne Nutzen Freunde ohne Nutzen

Sowohl der Einmarsch Russlands in der Ukraine als auch die Reaktion der großen Industrieländer darauf haben die internationale Ordnung infrage gestellt. In einer aufsehenerregenden Rede vor dem Atlantic Council Anfang dieses Monats nannte US-Finanzministerin Janet Yellen die zweideutige Reaktion Chinas auf die russische Aggression als Grund, mehr Produktion ins Ausland zu verlagern (friend-shore). + von Harold James (Professor für Geschichte und internationale Angelegenheiten an der Princeton University)