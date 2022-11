Gasrechnungen steigen weniger an als befürchtet

Damit ist Gas zwar immer noch verhältnismäßig teuer, der Preisanstieg fällt mit 5 Prozent allerdings deutlich geringer aus als noch vor wenigen Wochen befürchtet worden war.Laut Experten sei vor allem die geringere Nachfrage aufgrund der milden Temperaturen dafür verantwortlich, dass der Preis weniger angestiegen ist als angenommen. Auch der Fakt, dass die italienischen Gasreserven gut gefüllt sind, spiele dieser Entwicklung in die Karten.Außerdem gibt es eine Neuerung beim Thema Gas: Der Gaspreis am geschützten Markt wird nun jedes Monat berechnet. Noch bis zum Ende des Sommers wurde der Preis für die nächsten 3 Monate festgelegt. Diese Vorgehensweise bringt mehr Flexibilität: Preisrückgänge auf dem Gasmarkt können schnell an die Verbraucher weitergegeben werden.Laut Experten hätte der Gaspreis ohne diese Anpassung nun um 200 Prozent zugelegt, da die hohen Preise der vorangegangenen Monate als Berechnungsgrundlage gedient hätten.Die italienische Aufsichtsbehörde für Energie will am Donnerstag den Preis für Gas am geschützten Markt bekanntgeben.