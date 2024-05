Gewinnerklassen des Ideenwettbewerbs „Imagine the future“ stehen fest

Über 41 Projekte eingereicht

Anerkennungspreise

Bereits seit 25 Jahren organisiert das Institut für Wirtschaftsforschung den Ideenwettbewerb, um innovative Ideen für die Südtiroler Wirtschaft zu finden und das unternehmerische Denken der Jugendlichen zu fördern.Beim Siegerprojekt der Klasse 5B handelt es sich um eine innovative Wohnplattform: Sie soll jüngere Menschen, die auf der Suche nach erschwinglichem Wohnraum sind, mit älteren Personen verbinden, die von der Unterstützung der Jugendlichen im Alltag profitieren. Der erste Platz wurde mit einem Preisgeld von 1500 Euro gewürdigt. Professor Vito Coletta betreute das Projekt.Platz 2 und ein Preisgeld von 1000 Euro gewann die Klasse 4TS4 der Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran mit dem Projekt „Poptirol“ (Prof. Sabine Pfitscher-Knoll). Die Projektgruppe stellte aus regionalen Zutaten Popcorn her und entwickelte dabei die besonderen Geschmacksrichtungen Apfel-Zimt, Erdbeere und Speck.Den dritten Platz und ein Preisgeld von 750 Euro sicherte sich die Klasse 3A der Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ Meran mit dem Projekt „Biogas-Fermenter“ (Prof. Werner Plank). Ziel des Projekts war die Entwicklung und der Vertrieb von kompakten Biogasfermentern, die speziell auf die Bedürfnisse von Hotels in Südtirol zugeschnitten sind, um organische Abfälle zu verwerten und Biogas zu erzeugen.An der diesjährigen Ausgabe hatten sich Schüler aus 7 Ober- und Berufsschulen mit insgesamt 41 Projekten beteiligt. 6 Juroren haben die eingereichten Projekte nach Kreativität, Machbarkeit, Nachhaltigkeit und Qualität der Unterlagen bewertet und die Gewinner ermittelt.Bei der Abschlussveranstaltung in der Handelskammer Bozen präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre Projekte vor Publikum. „Die Schülerinnen und Schüler zeigen mit ihren innovativen Ideen und ihrem unternehmerischen Geist, dass die Zukunft in ihren Händen liegt“, sagte Luca Filippi, Vizegeneralsekretär der Handelskammer Bozen Einen Anerkennungspreis zu je 300 Euro erhielten die Projekte „FESH“ und „JoVi“ (Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran), „H-Charger“ (Wirtschaftsfachoberschule Innichen), „High Quality Genuss in der Höhe“ (Landesberufsschule für das Gast- und Nahrungsmittelgewerbe „Emma Hellenstainer“ Brixen), „NOM-NOM-Map“ (Wirtschaftsfachoberschule Bruneck), „Sustainable Bags“ (Wirtschaftsfachoberschule Bozen) und „Vitration“ (Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ Meran).