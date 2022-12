Gutschein „monni“ bricht alle Rekorde: Über 9 Millionen Euro für Südtirols Wirtschaft

„Dadurch, dass der Gutschein nur in Südtirol eingelöst werden kann, werden die lokalen Kreisläufe gestärkt, und die Kaufkraft vor Ort wird gefestigt“, zeigt sich hds-Präsident Philipp Moser erfreut. Der Gutschein wird von Betrieben für ihre Mitarbeiter, aber auch von Privatpersonen als Geschenkidee erworben.Der große Vorteil für die Betriebe und Arbeitgeber: Einkaufsgutscheine für Mitarbeiter sind weder der normalen Besteuerung noch Sozialabgaben unterworfen.„Immer mehr Südtiroler Betriebe möchten ihre Mitarbeiter mit dem 'monni'-Gutschein für ihre Leistungen und ihr Engagement belohnen. Aber auch immer mehr Privatpersonen schenken die Gutscheinkarte an Familienangehörige, Freunde und Bekannte“, so Moser, der allen für dieses einzigartige Summe zum Wohle der Südtiroler Kreisläufe dankt.Der „monni“-Gutschein steht als kunden- und umweltfreundliche App zur Verfügung und nicht nur als klassische, gedruckte Karte („monni card“). Alle Verkaufspunkte und Betriebe, in welchen der digitale „monni“-Gutschein eingelöst werden kann, sind unter folgender Webseite veröffentlicht. Hier kann auch der „monni“-Gutschein von den Unternehmen für ihre Mitarbeiter sowie von Privatpersonen einfach und schnell bestellt werden.