Handelskammer organisiert künftig die Berufsmeisterschaften

„Werden eingeschlagenen Weg weitergehen“

In den kommenden Wochen wird mit dem Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh) noch der Vertrag zur Übergabe der Rechte an die Handelskammer abgeschlossen. Bei den Berufsmeisterschaften handelt es sich um die WorldSkills Italy Landesmeisterschaft, die EuroSkills und die WorldSkills. Bei den Wettbewerben treten verschiedene Berufsgruppen wie zum Beispiel Maschinenbaukonstrukteure, Friseure und Köche gegeneinander an, um die besten ihres jeweiligen Berufsbilds zu küren.„Die Jugendlichen leisten Großartiges, bei den Berufsmeisterschaften genauso wie im Betrieb. Die Meisterschaften geben den jungen Fachkräften die einzigartige Möglichkeit, ihre exzellenten Fähigkeiten und Kenntnisse unter Beweis zu stellen. Sie sind aber auch Anerkennung für die gute Zusammenarbeit zwischen Familien, Verbänden, der Berufsausbildung und den Lehrbetrieben und bestätigen einmal mehr, dass die duale Ausbildung ein Erfolgsmodell ist“, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher im Rahmen der Vertragsunterzeichnung.Landesrat Philipp Achammer erklärte: „Südtiroler Jugendliche nehmen seit Jahren äußerst erfolgreich an den Berufsmeisterschaften WorldSkills Italy Landesmeisterschaften, EuroSkills und WorldSkills teil. Damit stärken sie das Image des Südtiroler Handwerks sowie der verschiedenen Berufsgruppen und fördern das Interesse und die Begeisterung von jungen Menschen für berufliche Bildungswege. Diese Berufsmeisterschaften sind somit sehr wichtig für unser Land.“„Da bei den WorldSkills Italy Landesmeisterschaften, EuroSkills und WorldSkills in Zukunft auch Wettbewerbe von weiteren Berufsgruppen geplant sind, die außerhalb der eigentlichen Tätigkeit des lvh liegen, haben wir entschieden, die Organisation dieser Events der Handelskammer Bozen zu übergeben. Diese vereint alle an den Wettbewerben teilnehmenden Berufsgruppen unter einem Dach“, so Martin Haller, Präsident des lvh.„Der lvh war in der Vergangenheit als einzige Organisation Italiens dazu berechtigt, gesamtstaatliche Berufsmeisterschaften durchzuführen und internationale Teilnahmen an EuroSkills und WorldSkills zu organisieren. Das haben sie hervorragend gemacht. Wir als Handelskammer Bozen werden versuchen gemeinsam mit allen Wirtschaftsverbänden, den vom lvh eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, bekräftigt Handelskammerpräsident Michl Ebner.