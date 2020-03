hds appelliert an Vermieter: „Kommt den Mietern entgegen“

Derzeit sind weit über 7000 Südtiroler Betriebe im Handel und in der Gastronomie seit 12. März geschlossen. Viele dieser Betriebe sind in den Geschäftslokalen in Miete. Philipp Moser, hds-Präsident, appelliert an alle Vermieter, dass sie sich mit den Mietern gütlich einigen. Außerdem ist eine finanzielle Soforthilfe zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz vorgesehen.