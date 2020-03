hds und lvh: „Unterstützung in Anspruch nehmen“

„Gerade für unsere vielen Klein- und Kleinstbetriebe in Handel, Handwerk und Dienstleistung ist es eine erste Maßnahme zur Linderung der derzeitigen Situation. Denn es gilt für sie weiterhin etwa Mieten, Waren, Lieferungen oder Darlehen zu zahlen“, betonen hds-Präsident Philipp Moser und lvh-Präsident Martin Haller.Im Konkreten sieht Garfidi vor, dass Garantien von bis zu 80 Prozent (bei Rückversicherung über den staatlichen Garantiefonds) der Finanzierungssumme gewährt werden können. Bei Finanzierungen bis maximal 35.000 Euro können die Garantien kostenlos und über ein verkürztes Genehmigungsverfahren gewährt werden. Insgesamt sind bis zu 35 Millionen Euro an Garantien kurzfristig verfügbar. Des Weiteren berechnet Garfidi für alle weiteren Garantien und höheren Beträge nur 50 Prozent der anfallenden Garantiekosten.„Wir fordern jetzt zum einen die Betriebe auf, diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Zum anderen erwarten wir uns von den Banken, dass sie durch dieses Instrument unbürokratisch und schnell abwickeln“, erklären die beiden Verbandspräsidenten.Erfreut zeigen sich Moser und Haller, dass diese rasche Unterstützungsmaßnahme von der Wirtschaft selbst ausgegangen ist und von Wirtschaftslandesrat Philipp Achammer mitgetragen wird. Das Land übernimmt entsprechend die Verwaltungskosten. „Unsere Betriebe benötigen jetzt schnelle Maßnahmen und starke Signale, dass sie nicht im Stich gelassen werden“, so Achammer abschließend.Informationen erhalten die Betriebe bei den Garfidi-Points der beiden Verbände hds und lvh.

