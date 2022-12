Helmuth Senfter ist „Top Investor“: Für neuen Standort in China ausgezeichnet

Mit neuem Produktionsstandort von 4000 auf 20.000 Quadratmeter

Als 26-jähriger ist Helmuth Senfter im Jahre 1995 nach China gegangen, um dort eine Wurstwarensparte für den chinesischen Markt aufzubauen. Seitdem ist mehr als ein Vierteljahrhundert vergangen; das unternehmerische Engagement der Familie Senfter – seit 160 Jahren in der Produktion von Wurstwaren tätig – hat sich weiterentwickelt: Marke und Produktpalette wurden geschärft, die wirtschaftliche Tätigkeit in China wurde erfolgreich konsolidiert.Über die Marke ISU/Independent Salumi Union, vollständig im Familienbesitz von Senfter, werden heute 4 Produktgruppen produziert und vertrieben: Rohschinken, Salami, Kochschinken und Würstchen. Das Unternehmen hat sich dabei eine einzigartige strategische Position im chinesischen Premium-Lebensmittelmarkt erarbeitet. „Unsere Produkte sind typische europäische Spezialitäten und sollen so typisch schmecken wie dort, wo sie herkommen. Dabei legen wir großen Wert auf höchste Qualität“, sagt Helmuth Senfter.Zu den Kunden von ISU gehören Einzelhandel und Supermarkets ebenso wie die Gastronomie.Um den Bedarf auf dem großen chinesischen Markt zu decken, wurde nun ein neuer, hochmoderner Standort in der Stadt Jiaxing bei Shanghai errichtet und die gesamte Produktion dorthin verlagert. Mit dem neuen Standort wurde die Produktionsfläche verfünffacht: Sie wächst auf insgesamt 20.000 Quadratmeter an.Um das Engagement von Senfter zu würdigen, wurde jüngst im Rahmen der „China Awards“ in Mailand der „Top Investor“-Preis an Helmuth Senfter überreicht.In verschiedenen Kategorien wurden Preise an 28 engagierte Unternehmen, Investoren und kulturelle Initiativen vergeben – unter ihnen italienische Lebensmittelikonen wie Illy oder San Pellegrino.Die „Italy China Council Fondation ICCF“ als größte Vereinigung Italiens vereint 400 Partner und Mitglieder mit einer Wirtschaftsleistung von insgesamt 70 Milliarden Euro und dem Ziel, den gemeinsamen Austausch und die gegenseitige Kooperation voranzutreiben.Helmuth Senfter sagt: „Es ist eine große Ehre, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen und eine Bestätigung für unser seit mittlerweile 27 Jahren währendes Engagement mit dem Ziel, unsere gastronomischen Traditionen den Menschen in China näher zu bringen und sie dafür zu begeistern.“