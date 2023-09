HGJ: Junggastwirte brauchen Perspektiven

„Die Jugend, die heute eine sehr gute Ausbildung in den gastgewerblichen Schulen im In- und Ausland genießt, muss wissen, wie sie ihre berufliche Zukunft gestalten kann, wenn sie den elterlichen Gastbetrieb übernimmt“, betont HGJ-Obmann Daniel Schölzhorn.Aufgrund der bevorstehenden Landtagswahlen im Oktober hat die Landesleitung der HGJ ein Positionspapier erstellt und dieses dem Landtagsabgeordneten Helmut Tauber überreicht. Konkret fordern die Junggastwirtinnen und Junggastwirte darin, dass die qualitative Erweiterung weiterhin möglich sein muss und mit konkreten Maßnahmen dem allgemeinen Mitarbeitermangel entgegengewirkt werden soll. So soll es z. B. möglich werden, Mitarbeiterunterkünfte zu errichten.Weitere große Anliegen der HGJ sind die ständige Anpassung der Aus- und Weiterbildung der zukünftigen Mitarbeitenden an die Praxis, die Stärkung der Tourismusgesinnung und eine stärkere Unterstützung in der Schaffung von nachhaltigen Mobilitätsangeboten. „Helmut Tauber war zehn Jahre lang HGJ-Obmann und hielt seitdem stets engen Kontakt mit der Gastwirtejugend. Als Landtagsabgeordneter hatte und hat er stets ein offenes Ohr für unsere Anliegen“, unterstreicht HGJ-Obmann Daniel Schölzhorn, welcher Landtagsabgeordneten Helmut Tauber seine Unterstützung bei den Landtagswahlen zusicherte.Der Landtagsabgeordnete Helmut Tauber versicherte, die Anliegen im Positionspapier der HGJ voranzutreiben. „Letztlich geht es darum, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe zu stärken und sie auf die Herausforderungen vor allem auch in puncto eines nachhaltigen Wirtschaftens vorzubereiten“, gibt sich Helmut Tauber abschließend in der Presseaussendung überzeugt.