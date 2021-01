HGV begrüßt Öffnung der Gastronomie

„Dies ist ein wichtiges Signal an die Gastronomiebetriebe und vor allem an die Pachtbetriebe, welche mit den bisherigen behördlich verfügten Schließungen einen erheblichen Teil ihres Jahresumsatzes verloren haben“, freut sich HGV-Präsident Manfred Pinzger.Der Verband hat sich in den letzten Tagen und Wochen bei zahlreichen Treffen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Arnold Schuler für die baldige Öffnung der Gastronomiebetriebe eingesetzt und darauf verwiesen, dass die Infektionszahlen auch in jenen Tagen auf hohem Niveau geblieben sind, als die Gastronomie geschlossen war.„Die Entscheidung, die Gastronomiebetriebe in Südtirol nun wieder zu öffnen, ist auch deshalb zu begrüßen, weil im restlichen Italien dieser Schritt noch auf sich warten lässt“, unterstreicht Pinzger. Abschließend verweist der HGV abermals darauf, dass die Hygiene- und Abstandsregeln in den Gastronomiebetrieben weiterhin rigoros eingehalten werden müssen.

