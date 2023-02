HGV setzt Zusammenarbeit mit „Südtirol Transfer“ fort

Damit die Gäste problemlos von den Zug- und Bushaltestellen in Südtirol zu ihrem Urlaubsquartier gelangen, kann der südtirolweite Anschluss-Shuttle „Südtirol Transfer“ in Anspruch genommen werden.Der HGV hat vor Kurzem die Zusammenarbeit mit dem Anschluss-Shuttle „Südtirol Transfer“ für weitere 3 Jahre verlängert. Dank der guten Zusammenarbeit mit den touristischen Partnern sind alle rund 10.000 Beherbergungsbetriebe in Südtirol automatisch als Haltestellen im System von „Südtirol Transfer“ eingetragen.Das Angebot gibt es bereits seit 2019. „Gäste kommen so ohne große Umwege in ihr gewünschtes Urlaubsquartier. Auch für die Heimreise kann der Dienst gebucht werden. Buchungen dafür können die Gäste direkt oder auch der Gastgeber unter www.suedtiroltransfer.com durchführen“, erklärt Markus Silbernagl, Betreiber des „Südtirol Transfer“.„Unsere Gäste haben bereits erkannt, dass sie während des Urlaubs in Südtirol nicht unbedingt ein Auto benötigen. Dank der guten Verbindungen in alle Täler, Orte und zu den Sehenswürdigkeiten sowie dank der einfachen Handhabung mit der Gästekarte sind bereits sehr viele Gäste während ihres Aufenthalts mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Es gilt nun, die Gäste weiterhin für eine autofreie Anreise und für den „Südtirol Transfer„ zu sensibilisieren“, sagt HGV-Präsident Manfred Pinzger.Südtirols Gastwirtinnen und Gastwirte werden ersucht, ihre Gäste auf den Service „Südtirol Transfer“ aufmerksam zu machen, z. B. im direkten Kontakt mit dem Gast, auf der Website des Beherbergungsbetriebes, im Buchungsprozess, im Gästenewsletter oder in der Mail-Signatur, heißt es abschließend in der Presseaussendung des HGV.