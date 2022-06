Hoch über Mühlwald gibt’s die beste Milch Hoch über Mühlwald gibt’s die beste Milch

In Kurven und Kehren zieht sich die Straße von Mühlwald den Berg hinauf. 7 Kilometer sind es vom Dorf bis zum Wieselerhof am Mitterberg. Dort oben, Auge in Auge mit den gegenüberliegenden Bergen, bewirtschaftet die Bauernfamilie Holzer ihre kleine Landwirtschaft mit den steilen Bergwiesen. Für ihre Arbeit wurde sie nun belohnt: Die Milch ihrer Kühe wurde heuer als die südtirolweit beste Milch geadelt. + von Brigitta Willeit