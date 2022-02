Hohe Energiepreise: AGB/CGIL fordert Bonus für Familien

Der Energiebonus könnte den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden und sich an einkommensschwache Gruppen richten. Die Gewerkschaft ist besorgt über die täglichen Sorgen der Rentner wegen der Preiserhöhung bei vielen lebensnotwendigen Gütern und wegen der teuren Energie, insbesondere der Gaspreise und der Heizkosten.„Wenn die Verbraucher- und die Energiepreise stark anziehen, dürften auch die Steuern und somit die Einnahmen der Provinz auf lokaler Ebene steigen. Vor allem die nicht progressive Mehrwertsteuer trifft Geringverdiener und Rentner, deren Rente oft unter tausend Euro liegt, besonders hart. Für niedrige Einkommen sieht die neue IRPEF Regelung zudem kaum spürbare Vorteile vor“, so Ebner.Die Rentnergewerkschaft fordert daher, dass die am stärksten Benachteiligten unterstützt werden, indem auch ein Teil der eventuellen Steuermehreinnahmen zur Verfügung gestellt wird.

