Ich werde – nicht mehr – Feuerwehrmann!

Drohnenpilot, Robotik-Ingenieurin, Abfalldesigner, Spieleentwickler oder Telechirurgin – richtig cool, was im Internet an „Berufen mit Zukunft“ so alles kursiert. Aber sind die Tage der traditionellen Sekretärin und des Kfz-Mechanikers tatsächlich gezählt?