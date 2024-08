Ikea startet eigenen Gebrauchtmarkt

So funktioniert der Ikea-Gebrauchtmarkt

Die Testphase in den Hauptstädten Spaniens und Norwegens werde bis Jahresende laufen, wurde Ikea-Chef Jesper Brodin in der „Financial Times“ zitiert. Wenn der Test erfolgreich verläuft, soll „ Ikea Preowned“ demnach weltweit eingeführt werden.Das Projekt sei schon „seit einiger Zeit ein Traum“, sagte der Geschäftsführer von Ingka, dem Hauptbetreiber der Ikea-Einrichtungshäuser, der „FT“. Man sei bei Ikea an einem Punkt angelangt, „an dem wir fortschrittlichere und coolere Dinge tun können“.Die Plattform würde mit Online-Marktplätzen wie eBay konkurrieren. Auf der Seite können Kunden ihre alten Ikea-Möbel zum Verkauf anbieten. Dabei stellen Verkäufer Fotos ihrer Möbelstücke online, beschreiben den Zustand und legen einen Wunschpreis fest. Die Ware muss direkt beim Verkäufer abgeholt werden.Mit modernster KI-Technik ergänzt der Konzern automatisch wichtige Infos wie Maße, den ursprünglichen Neupreis und sogar professionelle Werbebilder des Produkts.Ziel sei es, die Produktion von Abfall zu verringern und die Lebensdauer der eigenen Produkte zu verlängern, betonte Brodin.