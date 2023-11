Unsicherheit in Südtirols Industrie wächst

Größter Optimismus bei Holzverarbeitern

Das Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe (Industrie und produzierendes Handwerk) hat sich im Vergleich zur vorherigen Sommerumfrage leicht verschlechtert, was vor allem auf die schwächere Nachfrage auf den Märkten außerhalb des Landes zurückzuführen ist. Die stärksten Umsatzeinbußen sind in den Branchen Baustoffe, Bekleidung und Metallerzeugnisse zu verzeichnen.Immerhin: 85 Prozent der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe sind zuversichtlich, heuer eine zumindest zufriedenstellende Rentabilität zu erzielen. Für 2024 rechnen die befragten Unternehmen laut WIFO-Umfrage allerdings weiterhin mit erheblichen Herausforderungen. Es wird erwartet, dass die Absatzmengen auf dem Niveau dieses Jahres bleiben und Ähnliches gilt für die Kapazitätsauslastung, die bei etwa 85 Prozent liegen dürfte. Die Investitionen, die durch den starken Anstieg der Finanzierungskosten belastet sind, werden zurückgehen und es kann nach Ansicht der befragten Unternehmen zu einer leichten Abnahme der Beschäftigung kommen.Insgesamt seien etwa 8 von 10 Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes zuversichtlich, 2024 eine zufriedenstellende Rentabilität zu erzielen, wobei die Aussichten in den einzelnen Branchen sehr unterschiedlich sind. Der größte Optimismus herrscht in der Holzverarbeitung. Auch in der Baustoffbranche und in der Herstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugteilen sind die Erwartungen im Allgemeinen positiv.Pessimistischer sind die Prognosen in der Bekleidungssparte und in der Nahrungsmittelbranche, wo viele Unternehmen von einem unbefriedigenden Betriebsergebnis im kommenden Jahr ausgehen.