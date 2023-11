Inflation in Südtirol macht großen Sprung nach unten

Bozen über dem Italien-Schnitt

Energiepreise stark rückläufig

Zur Erinnerung: 2022 hatte die Inflation in Südtirol kräftig angezogen, um ab Herbst und bis Jahresende ihren Gipfel von über 12 Prozent zu erreichen. Die Preise sind zwar auch im Oktober 2023 – im Jahresvergleich – von einem hohen Niveau aus weiter angestiegen, aber nicht mehr so stark. 2,4 Prozent bedeuten eine doch deutliche Abschwächung; zuletzt bewegte sich die Teuerungsrate in Südtirol im September 2021 unter 3 Prozent.Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Italienweit betrug die Inflationsrate im Oktober nur 1,7 Prozent und Bozen zählt noch immer zu den Städten mit den höchsten Preisanstiegen im Stiefelstaat. Nur Venedig, Neapel, Perugia und Mailand verzeichneten im Oktober höhere Jahreswerte. Dahinter folgt auf Platz 5 ex aequo mit Triest die Südtiroler Landeshauptstadt.Der Grund für die vorläufige Entspannung in Sachen Inflation liegt fast ausschließlich am Faktor Energie. Italienweit kostete Energie im Schnitt rund 17 Prozent weniger als vor einem Jahr.Die Kerninflation in Italien, bei der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden, verringerte sich von 4,6 Prozent im September auf 4,2 Prozent im Oktober.