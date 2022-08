Inflation und Teuerung fressen unser Geld: So schützen Sie das Ersparte Inflation und Teuerung fressen unser Geld: So schützen Sie das Ersparte

Die Inflation von aktuell mehr als 7 Prozent bereitet vielen Verbrauchern in finanzieller Hinsicht Sorgen. Neben steigenden Preisen verliert das Geld an Kaufkraft. Experten verraten, was Sparer jetzt tun können. + Von Sabine Meuter