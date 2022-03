Inflation: Was kommt noch auf uns zu? Inflation: Was kommt noch auf uns zu?

Hohe Inflationsraten sind wir in Südtirol schon lange nicht mehr gewohnt. Seit vergangenem Herbst sind sie zurück – in Wellenform. Zwar dürften die Inflationsraten nach einer Phase der Überhitzung etwas sinken, die Herausforderungen aber bauen sich erst so richtig auf. Ein Experten-Interview. + Von Rainer Hilpold