Italien: Amalfiküste bekommt einen Flughafen

Flughafen bereits vor 98 Jahren gebaut

„Das Interesse ist groß“

Die Genehmigung für den Flugbetrieb wurde im vergangenen Jänner erteilt, und für die bevorstehende Eröffnung wurde die Start- und Landebahn auf 2000 Meter verlängert. Außerdem wurden Flugzeugabstellflächen und Einrichtungen hinzugefügt. Ein neues Passagierterminal soll bis 2026 oder 2027 gebaut werden und den modernsten Umweltstandards entsprechen. Es wurde von der niederländischen Firma Deerns entworfen, die die Ausschreibung für das Erweiterungsprojekt gewonnen hat.Gestartet wird mit Ryanair-Flügen von Mailand, Turin und London. EasyJet bietet eine Verbindung Berlin-Salerno an. Die Airline Volotea wird 4 Ziele anfliegen, beginnend mit Nantes in Frankreich und Cagliari auf Sardinien, Verona und Catania kommen im September hinzu.Technisch gesehen handelt es sich um eine Wiedereröffnung und nicht um einen von Grund auf neu gebauten Flughafen. Denn der Flughafen Salerno wurde 1926 erbaut und in den vergangenen Jahren immer wieder als Militärflughafen, Flugschule, Feuerwehrstützpunkt und Privatflughafen genutzt. Im Jahr 2007 wurde er so ausgebaut, dass auch kommerzielle Flüge möglich sind. Die Start- und Landebahn wurde verlängert und zwei Flugsteige und vier Abfertigungsschalter gebaut.Zu den Airlines, die den Flughafen nutzten, gehörten die Lufthansa-Tochter Air Dolomiti und VolaSalerno, ein kurzlebiges lokales Start-up-Unternehmen mit nur einem Flugzeug, das 2008 aufgeben musste. Im Jahr 2016 wurde der Flughafen dann ganz geschlossen.Jetzt hofft der Airport auf Erfolg, auch dank des Touristenbooms in der Region der Amalfiküste. „Das Interesse ist groß, wir rechnen allein in diesem Jahr mit 200.000 Passagieren, eine Zahl, die in den nächsten Jahren auf vier Millionen wachsen soll“, berichtete Andrea Prete, Präsident der Handelskammer von Salerno. Er sitzt im Verwaltungsrat von Gesac, der Betreibergesellschaft des Flughafens von Neapel und von Salerno.Der neue Flughafen wird dazu beitragen, den internationalen Airport Capodichino in Neapel zu entlasten, der im Jahr 2023 ein Rekordaufkommen von 12,4 Millionen Passagieren verzeichnete.