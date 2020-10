Italien: Kündigungsschutz wird bis Ende März verlängert

Bei einem Treffen mit den Gewerkschaften am Freitag sagte Regierungschef Giuseppe Conte, er wolle den Kündigungsschutz bis Ende März 2021 verlängern. Diese Entscheidung stellte die Gewerkschaften zufrieden, welche in den letzten Wochen immer wieder Forderungen stellten und einen Generalstreik androhten.„Die von der Regierung getroffene Entscheidung ermöglicht es, die Arbeitnehmer zu beruhigen. Es ist ein grundlegender Schritt vorwärts, wir haben so sehr auf einander gezählt“, sagte die Generalsekretärin der CISL, Annamaria Furlan, und dankte Conte.Pierpaolo Bombardieri, Vorsitzender der Uil betonte: „Der Kündigungsschutz bis zum 21. März ist ein wichtiges Ergebnis. Es wird nicht leicht sein, aus der Krise herauszukommen, aber wir werden hart arbeiten. Heute hat die Regierung die richtige Wahl getroffen.“

ansa/jot