Italien: Nirgends sind die Mehrausgaben so angestiegen wie in Bozen

Geht es um die Inflation, liegt Bozen mit einer Inflationsrate von plus 9,3 Prozent im italienischen Vergleich zwar „nur“ an 11. Stelle, die Inflation hat in der Südtiroler Landeshauptstadt aber die höchsten zusätzlichen Lebenshaltungskosten verursacht: 3261 Euro für eine dreiköpfige Familie, 2472 Euro für eine Durchschnittsfamilie.An zweiter Stelle liegt Mailand, wo der Preisanstieg von 9,9 Prozent (siebthöchste Inflationsrate in Italien) für eine dreiköpfige Familie eine jährliche Mehrausgaben von 3213 Euro bedeutet. Geht man von einer Durchschnittsfamilie aus, belaufen sich die Mehrkosten auf 2688 Euro – italienischer Spitzenwert.Auf dem 3. Platz der Liste findet sich Ravenna, das mit plus 10,3 Prozent, der vierthöchsten Inflation in Italien, Mehrausgaben von 3137 Euro pro Jahr für eine dreiköpfige Familie aufweist. Für eine Durchschnittsfamilie liegen die zusätzlichen Kosten bei 2489 Euro.An vierter Stelle liegt Genua, die Stadt mit der höchsten Inflation in Italien (plus 11 Prozent), mit Mehrkosten von 3095 Euro für einen Dreipersonenhaushalt, plus 2398 Euro für eine Durchschnittsfamilie.Es folgen Trient (Inflation von 9,3 Prozent, plus 3085 Euro), Modena (Inflation von 9,6 Prozent, plus 2924 Euro) auf den Rängen 5 und 6. An siebter Stelle liegt Bologna (Inflation von 9,2 Prozent, plus 2873 Euro), darauf folgt Perugia (Inflation von 10,1 Prozent, plus 2827 Euro) und Brescia (Inflation von 8,9 Prozent, plus 2819 Euro). Den Abschluss der Top Ten bildet Catania, das mit 10,9 Prozent die zweithöchste Inflation in Italien aufweist. Dort belaufen sich die Mehrkosten auf 2727 Euro.Die am wenigsten von der Teuerung betroffene Stadt in Italien ist Potenza mit einer Inflationsrate von 6,5 und Mehrausgaben, die für eine durchschnittliche Familie von „nur“ 1284 Euro, die für eine 3-köpfige Familie auf 1398 Euro ansteigen.