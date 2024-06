Italien verhängt saftige Strafe gegen Meta

Meta gesteht Fehler nicht ein

Außerdem wurden im Falle der Sperrung von Facebook- und Instagram-Konten keine nützlichen Mitteilungen für mögliche Einwände bereitgestellt, hieß es weiter. Insbesondere gab Meta nicht an, wie es über die Sperrung von Facebook-Konten entscheide – ob als Ergebnis einer automatisierten oder „menschlichen“ Überprüfung.Meta informiere die Facebook- und Instagram-Nutzer nicht über die Möglichkeit, die Sperrung ihrer Konten anzufechten, bemängelte die Kartellbehörde. Nutzer können sich an eine außergerichtliche Streitbeilegungsstelle oder einen Richter wenden. Schließlich wurde dem Nutzer eine zu kurze Frist (30 Tage) für die Anfechtung der Sperrung eingeräumt.„Wir sind mit der Entscheidung der Behörde nicht einverstanden und prüfen die möglichen Maßnahmen, die zu ergreifen sind.“ Dies erklärte ein Meta-Sprecher in einer Mitteilung, die veröffentlicht wurde.Zu Meta gehören unter anderem die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram