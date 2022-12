Jobsuche: „Aktuelle Herausforderungen bergen sowohl Chancen als auch Risiken“

Alle Stellenanzeigen auf einen Blick – Ihre Bewerbung mit einem Klick

Fabian Platter: Mit Ehrgeiz, Leidenschaft und Spaß bringen wir seit 1999 Unternehmen mit potenziellen Bewerbern zusammen. Neben südtirolerjobs.it (seit 2015) betreiben wir insgesamt 5 weitere Jobportale in Österreich. In dieser Zeit haben wir viele Trends und einflussreiche Veränderungen am Arbeitsmarkt miterlebt. Diese langjährige Erfahrung und das daraus generierte Wissen lassen wir stets in die persönliche Betreuung unserer Kunden einfließen, während wir parallel innovative Ideen in der Entwicklung realisieren, um Jobsuchende und passive Interessenten auf unser regionales Jobportal in Südtirol zu locken. Im Sinne der immer wichtiger werdenden Arbeitgeberpräsentation („Employer Branding“) achten wir bei der Gestaltung der Stelleninserate und Firmenprofile stets auf die Widerspiegelung des Kundendesigns. Dabei orientieren wir uns an der Corporate Identity der Arbeitgeber. Unser Erfolgsrezept ist es, unseren Kunden eine uneingeschränkte Schaltung von Stelleninseraten zu ermöglichen. Das gelingt mit unserer Jahreslösung, innerhalb der wir unseren Jahreskunden im Recruiting ordentlich unter die Arme greifen. Wir kümmern uns um alle Schritte der Inseratgestaltung, Veröffentlichung, Aktualisierung und Verbreitung in den sozialen Netzwerken. Viele weitere Vorteile, innovative Produkte und besonders unsere Geschwindigkeit wird von den Südtiroler Arbeitgebern sehr geschätzt. Zudem entstehen für ein professionelles Firmenprofil keine Extra-Kosten.Platter: Um diese Frage aufschlussreich beantworten zu können, erlauben wir uns, zu Beginn auf die aktuellen Herausforderungen am Arbeitsmarkt einzugehen und in die Welt sowie Wichtigkeit des Employer Brandings einzutauchen. Der Fachkräftemangel ist ein öffentlich viel diskutiertes Thema. Ursachen dafür gibt es viele: Beispielsweise die demografische Entwicklung mit sinkender Geburtenrate (Generation Babyboomer) sowie die aktuell vier begehrten Generationen am Arbeitsmarkt (Generation X, Generation Y, Generation Z, Generation Alpha) mit einem einflussreichen Wertewandel. Auf der anderen Seite steht dank der florierenden Wirtschaft die steigende Nachfrage an qualifiziertem Fachpersonal, besonders aus dem MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaft und Technik). Der Wandel vom Arbeitgeber- hin zum Bewerbermarkt ist damit längst Realität geworden, wodurch die „Qual der Wahl“ nicht mehr bei den Unternehmen liegt, sondern bei den Bewerbern („War for Talents“). Dieser Engpass fordert Kreativität in den Personalabteilungen! Dadurch haben sich bereits moderne Recruiting-Maßnahmen, verlockende Mitarbeiterbenefits und innovative Bewerbungsprozesse ( Social Recruiting, Recruiting Funnel und Co. ) etabliert. Alles, um die Arbeitgeberattraktivität zu steigern. All diese aus dem E-Commerce abgeleiteten Strategien finden im Überbegriff „Recruiting Marketing“ ihren Platz. Explizit zu erwähnen ist die „Employer Value Proposition“: Das sogenannte Werteversprechen eines Arbeitgebers, das nicht nur vom potenziellen, sondern auch vom bestehenden Personal positiv wahrgenommen werden sollte. Denn schließlich sind zufriedene Mitarbeiter die besten Werbebotschafter, denn nur ihnen gelingt es, tatsächlich authentisch und glaubwürdig über den Arbeitgeber zu sprechen und ihn zu empfehlen. Ist die Wichtigkeit des Employer Brandings in der Unternehmenskultur verankert und wird aktiv über verschiedene Kanäle betrieben, wird es längerfristig eher gelingen, qualifiziertes Fachpersonal für sich zu gewinnen – trotz starren Anforderungen an die Bewerber. Alternative Wege jedoch sind, wie von Ihnen in der Frage vorgeschlagen, die Anforderungen in Stellenprofilen zu minimieren, um einen größeren Personenkreis ansprechen zu können oder gar das Potenzial an Quereinsteigern zu entdecken. In den Vordergrund rücken dabei persönliche Kompetenzen und vor allem persönliches Interesse, während fundierte Fachausbildungen an Bedeutung verlieren. An dieser Stelle ist unternehmensseitige Flexibilität gefordert. Ein Weg wäre, dass die Unternehmen die Quereinsteiger selbst ausbilden.Platter: Die aktuellen Herausforderungen bergen sowohl Chancen als auch Risiken. Auch für unsere Portalentwicklung heißt es, den aktuellen und zugleich schnelllebigen Trends am Arbeitsmarkt zu entsprechen. Da unsere Jobbörse einen von vielen Kontaktpunkten zwischen Jobsuchenden und Arbeitgebern darstellt, sehen wir definitiv Chancen für unsere Kunden. In der frühen Phase, in der Bewerber potenzielle Unternehmen recherchieren, ist eine gute Informationsgrundlage erfolgsentscheidend. Diese Wissensbasis schaffen wir einerseits für unsere Jahreskunden über ein aussagekräftiges Firmenprofil und den Auftritt in den sozialen Medien, sowie andererseits in den Stelleninseraten selbst. Jedes Inserat wird vor der Veröffentlichung einem persönlichen Qualitätscheck unterzogen, um gegebenenfalls mit dem Kunden an Verbesserungen zu feilen.Platter: Die aktuelle Anzahl an ausgeschriebenen Stelleninseraten ist ein klarer Indikator dafür, dass wir keine Wirtschaftskrise haben. Dennoch hinterlässt die steigende Inflation Spuren am Arbeitsmarkt. Ein angemessenes Gehalt, um den gewohnten Lebensstandard zu sichern, ist wichtiger denn je. Kommen die Arbeitgeber diesen Anforderungen ihrer Mitarbeiter nicht nach, könnte das bald eine erhöhte Fluktuation bedeuten. Das hat wiederum zur Folge, dass einerseits die Anzahl offener Positionen steigt, jedoch stehen auch andererseits erneut Fachkräfte am Markt zur Verfügung. Mit unserer Jahreslösung bieten wir unseren Kunden eine 365-Tage-Flatrate, innerhalb der eine vollständig uneingeschränkte Ausschreibung von Stelleinseraten ermöglicht wird. Ganz ohne Kontingent und Ablaufdatum der jeweiligen Ausschreibungen. Dadurch gewährleisten wir unseren Jahreskunden ein krisenunabhängiges Recruiting, das keinen finanziellen Schwankungen unterliegt.Platter: Bei der speziellen Ansprache junger Talente ist es wichtig, auf deren Bedürfnisse einzugehen. Denn schon seit der Generation Y machte sich ein Wertewandel am Arbeitsmarkt bemerkbar, indem sie sich den aufkommenden Fachkräftemangel zugunsten machen und eine Balance zwischen Arbeit und Freizeit durchsetzen. Das Selbstbewusstsein steigt, wodurch die Generation Z das weiterführt, was die Generation Y begonnen hat. Klassische Arbeitsmuster rücken in die Vergangenheit und das Ringen um die besten Talente spitzt sich zu. Für attraktivere Jobangebote für junge Erwachsene stellen kreative Benefits für Mitarbeiter ein geeignetes Instrument dar, sich am Arbeitsmarkt Gehör zu verschaffen. Das sind neben einem überdurchschnittlichen Gehalt beispielsweise Home Office, flexible Arbeitszeiten oder eine komprimierte Arbeitswoche, Extra Urlaub, Company Bikes, Essenszuschuss, Freizeitangebote usw. Welche der vielen Möglichkeiten jedoch tatsächlich Erfolge im Personalmanagement versprechen, ist sowohl von endogenen als auch von exogenen Einflussgrößen abhängig. Einerseits spielt die aktuelle Unternehmenskultur eine große Rolle sowie das Umfeld selbst. Es ist also von großem Vorteil, während einer Ist-Analyse sich mit der Konkurrenz zu befassen und dabei deren Recruiting-Strategie genauer unter die Lupe zu nehmen. Die jüngste relevante Generation Alpha, die zwischen 1996 bis 2010 geboren wurden, betritt außerdem allmählich den Arbeitsmarkt, bei der davon auszugehen ist, dass die gewohnte Schnelllebigkeit und Unbeständigkeit am Arbeitsmarkt Einzug halten wird. „Viele Wege führen nach Rom“, so auch zum perfekten Bewerber. Der Weg dorthin, muss jedoch jedes Unternehmen strategisch für sich selbst herausfinden. Erfolgreiches Employer Branding erfordert Ressourcen und Know-How. Wir möchten an dieser Stelle nochmals an Frage 1 anknüpfen: Es ist unser „Herzgeschäft“, derartige individuelle Lösungsansätze für unsere Kunden auszuarbeiten. Von der umfänglichen Ist-Analyse zum wirkungsvollen Employer Branding. So verhelfen wir Unternehmen neben dem Ausschreiben von Stelleninseraten zu einer „gesehenen Arbeitgeberattraktivität“ in Südtirol. Platter: Durch die Anbindung an die größte Newsplattform Südtirols rechnen wir mit einer größeren Reichweite für unsere Kunden und deren Stellenangebote. Speziell das Erreichen der passiven Kandidaten, also jene Personen, die nicht auf aktiver Jobsuche sind, gelingt über STOL optimal.