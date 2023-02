Kälte- und Klimatechniker ehren mehrere Funktionäre

Gleich mehrere verdiente Mitglieder wurden bei der Versammlung, an der auch lvh-Vizepräsident Hannes Mussak teilnahm, für ihr langjähriges Engagement geehrt. Christian Ungerer, Roland Maier und Günther Überegger erhielten die bronzene Ehrennadel des lvh für ihre jeweils 10-jährige Tätigkeit und ihren Einsatz für das Handwerk als Funktionäre.Anschließend wurde die vergangene Legislaturperiode bewertet. Dabei ging es um die F-Gas Thematik, genauer um die damit verbundenen Zertifikate und Befähigungen, sowie das Fortbildungsprogramm. Als interessanter Besuch gestaltete sich im Vorjahr die internationale Fachmesse Chillventa in Nürnberg, wo u.a. auch der Wettbewerb der Worldskills „Refrigeration & Air Conditioning“ ausgetragen wurde. Wichtiges Thema war und ist die Ausbildung: mit Freude in die Jugend zu investieren, dient dabei als Leitmotiv.Bei den abschließenden Neuwahlen wurde Heidi Röhler als Obfrau der Berufsgemeinschaft bestätigt. Ihr zur Seite stehen im Beirat Klaus Donà, Daniela Egger, Christof Dorfmann, Thomas Steiger und Christian Ungerer. Als kooptierte Mitglieder wurden Luigi Agnelli, Walter Zorzi und Günther Holzmann ernannt.