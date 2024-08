Kinderbetreuung und Pflege bleiben größte Herausforderungen

Co-Managing Model vorgestellt

Austausch wichtig

Am Freitag versammelten sich über 80 Unternehmerinnen sowie Vertreter/innen aus Politik und Wirtschaft zum Sommerempfang der Frauen im Handwerk im stilvollen Ambiente des Interior Towers in Vahrn. Die Landesobfrau der Frauen im lvh, Petra Holzer, und ihre Stellvertreterinnen Daniela Bortolon und Susanne Niederkofler führten elegant durch den Abend und boten den Gästen ein abwechslungsreiches Programm.In ihrer Begrüßungsrede betonte Holzer: „Die Frauen im Handwerk sind ein starkes Netzwerk, das auf Gemeinsamkeit setzt. In einer Zeit, in der Individualität oft hervorgehoben wird, zeigen wir, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind. Entsprechend laden wir alle interessierten Frauen ein, Teil dieses Netzwerkes zu werden, das nicht nur die einzelnen Mitglieder stärkt, sondern auch zur positiven Entwicklung der gesamten Wirtschaft beiträgt.“Im Zentrum des Abends stand das Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Elektromeisterin Johanna Hillebrand und der Spenglermeister Klaus Dorfmann gaben spannende Einblicke in ihren Alltag und erzählten, wie sie als junge Eltern und Unternehmer diese Herausforderung meistern. Vorgestellt wurde in diesem Zusammenhang auch das Co-Managing Model, das 2023 von der Südtiroler Landesregierung als finanzielle Unterstützung für Unternehmerinnen beschlossen wurde.In Gesprächsrunden diskutierten die Teilnehmerinnen, wie selbstständige Unternehmerinnen Arbeit und Familie, insbesondere mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, vereinbaren können. Helene Benedikter, Vorsitzende der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen, Antonia Egger Mair, Landesbäuerin im Südtiroler Bauernbund, und Petra Holzer, Landesobfrau der Frauen im lvh, teilten ihre Erfahrungen und besprachen notwendige Unterstützungsmodelle und zukünftige Betreuungsmöglichkeiten. Sie betonten, dass politischer Rückhalt unerlässlich sei.Gemeinsam mit Rosmarie Pamer, Landeshauptmannstellvertreterin und Landesrätin für Sozialen Zusammenhalt, Familie, Senioren, Genossenschaften und Ehrenamt, sowie der Landtagsabgeordneten Maria Elisabeth Rieder wurden Themen wie die Gewinnung neuer Fachkräfte, innovative Arbeitsmodelle und die bereits genannte Förderschiene „Co-Managing Modell“ diskutiert.Ehrengast der Veranstaltung war lvh-Vizepräsident Hannes Mussak. Er hob die Bedeutung des Netzwerks und des Austauschs zwischen den Mitgliedern hervor und unterstrich die Unterstützung des lvh für die Anliegen der Frauen im Handwerk Der Sommerempfang der Frauen im Handwerk bot den Teilnehmerinnen einmal mehr eine wertvolle Plattform für Austausch und Vernetzung und unterstrich die Relevanz einer optimalen Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der aktuellen Arbeitswelt. Alle Gäste genossen die angenehme Atmosphäre und die inspirierenden Gespräche, die den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis machten.