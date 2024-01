Das sind die kinderfreundlichsten Hotels

Besten 3 Familienhotels Italiens allesamt aus Südtirol

Nach diesen Kriterien wird bewertet

„Kinderhotel.info“, das mit jährlich 5,5 Millionen Seitenaufrufen – eigenen Angaben zufolge – zu den größten Suchplattformen für Familienunterkünfte zählt, verleiht bereits zum 6. Mal den „Kinderhotel.info-Award“. Zur Auswahl standen rund 730 Familienhotels aus 14 europäischen Ländern.Der größte Aufsteiger des Jahres ist das Familienhotel Huber, geführt von Familie Stolz. Vergangenes Jahr im Europaranking auf Platz 29, schaffte das Hotel heuer den 12. Rang und italienweit Platz Eins.„Die überschaubare Größe von 40 Zimmern bietet den Gästen ein sehr persönliches Urlaubserlebnis und führt offensichtlich zu einer besonders hohen Gästezufriedenheit“, schreibt die Urlaubsplattform. Besonders der hoteleigene Erlebnisbauernhof sei in der Bewertung positiv aufgefallen.Das zweitbeste Familienhotel Südtirols und Italiens ist das Familien-Wellness Residence Tyrol. Das von Familie Brunner geführte Hotel existiert seit 1977, wurde bereits vielfach ausgezeichnet und erreicht beim „Kinderhotel.info Award 2024“ europaweit den 13. Platz.„Man bietet sowohl gemeinsame Aktivitäten wie zum Beispiel Lamatrekking als auch Rückzugsorte für Groß und Klein. Auf Babys, Kleinkinder und auch Teenies wartet eine professionelle Betreuung“, schreibt das Urlaubsportal in der Abschlussbewertung.Einmal mehr unter den 3 besten Familienhotels in Italien befindet sich das „Grafenstein Familienresidence & Suiten“ in Tscherms . Das Haus wird von Charlotte Zuegg mit Unterstützung ihrer beiden Töchter Isabelle und Alexandra mit viel Liebe zum Detail geführt.Weiterer Preisträger aus der Region Trentino-Südtirol ist das „Family Home Alpenhof“ in Meransen. Es landete im Europaranking auf Platz 49.Im ersten Schritt recherchiert die Redaktion die familienrelevanten Service- und Ausstattungsmerkmale der Hotels. Ebenso bedeutend für das Ranking: Gästebewertungen auf kinderhotel.info sowie auf den großen Bewertungsplattformen Google, TripAdvisor und HolidayCheck.Um Manipulationen bei den Bewertungen auszuschließen, wird ein eigens entwickelter „No-Fake Faktor“ verwendet, heißt es vom Portal. Dieser neutralisiere marketinggesteuerte Bewertungen, indem die Anzahl der schlechten Bewertungen mit der Anzahl der angebotenen Zimmer in Beziehung gesetzt wird.