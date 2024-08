Klimaaktivisten beeinträchtigen deutschen Flugverkehr

Ab 05.00 Uhr hätten insgesamt 8 Menschen Rollbahnen auf den 4 deutschen Flughäfen betreten und sich auf dem Asphalt festgeklebt, teilte die „ Letzte Generation “ mit. „Jeweils 2 Menschen in orangen Warnwesten drückten friedlich ihren Widerstand aus, indem sie Banner mit der Aufschrift 'Oil kills' und 'Sign the treaty' zur Schau stellten“, hieß es. Die Start- und Landebahnen seien nicht betreten worden.Die Parteizentrale der Regierungspartei SPD in Berlin wurde unterdessen in den frühen Morgenstunden mit oranger Farbe besprüht. Wie das Lagezentrum der Polizei in Berlin mitteilte, soll die Klima-Initiative „ Letzte Generation “ das Willy-Brandt-Haus besprüht haben. Weitere Informationen wurden zunächst nicht genannt.