Klimahouse-Messe beginnt nächste Woche

Ulrich Santa, Klimahouse-Generaldirektor (von links), Paolo Bellenzier, Abteilungsleiter der Raumplanung und Entwicklung der Gemeinde Bozen, Messe-Direktor Thomas Mur, Messe-Präsident Armin Hilpold, Architekt Rodolfo Zancan und Architekt Manuel Benedikter. - Foto: © ber

Geführte Touren, innovative Start-ups

Wood Architecture Prize 2024

Mehr denn je spiele Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle – insbesondere im Gebäudebau, der für ein Drittel der weltweiten Emissionen verantwortlich ist. „Die Klimahouse-Messe soll und muss daher einen Beitrag für das Bauen der Zukunft leisten“, sagte Messe-Direktor Thomas Mur bei der Vorstellung des Programms.Ein wichtiger Programmpunkt für viele Messebesucher ist dervon Freitag 2. bis Samstag 3. Februar. Während der 2 Tage referieren zahlreiche Experten zu Themen wie innovativer und kreislauforientierter Architektur.Um die Lösungen für nachhaltiges Bauen auch in der Praxis zu erfahren, finden in diesem Jahr gleich 5 geführtedurch Südtirol statt, in deren Rahmen verschiedene Gebäude erkundet werden. Bereits jetzt sind alle Touren ausgebucht.In der Messe selbst ist ein eigener Bereich demvorbehalten. Dort präsentieren sich während der 4 Messetage insgesamt 17 Start-ups des „PoliHub“, dem Innovationspark der polytechnischen Universität Mailand. Im Rahmen eines Wettbewerbs wählt eine Fachjury das beste Start-up aus – dem Gewinner winkt ein 12-monatiges Abonnement für das „PoliHub“-Partnernetzwerk.Nach dem großen Erfolg der ersten Auflage wird auch in diesem Jahr im Rahmen der Klimahouse-Messe der Holzarchitekturpreis verliehen. Die Fachjury – unter dem Vorsitz von Manuel Benedikter – hat unter den 80 Einsendungen 12 in die engere Auswahl genommen. „2 Finalisten kommen auch aus Südtirol: Das Wohnhaus Casa EM in Tils von Architektin Michaela Wolf und die Schutzhütte am Santner-Pass von Architekten Lukas Tammerle“, sagt Benedikter.Die Gewinner in den 3 Kategorien – Architekturprojekte aus privater Initiative, Architekturprojekte aus öffentlicher Initiative und temporäre Architektur – werden am 1. Februar bekannt gegeben.