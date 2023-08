Konkurse: Mehr als 100 Beschäftigte betroffen

Baugewerbe führt die Konkursstatistik an

Insgesamt 107 unselbständig Beschäftigte zählten die 18 Unternehmen, die von Jänner bis Ende Juni in die Pleite schlitterten. Am stärksten ins Gewicht fielen dabei die Insolvenzen des Transportunternehmens Ouzanzoul aus Leifers, das 50 Mitarbeiter hatte, sowie Younes Bau aus Brixen und VK Italia mit Sitz in Meran (je 18 Beschäftigte). Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2022 gab es in Südtirol 2 Konkurse mehr, allerdings waren davon „nur“ 69 Beschäftigte betroffen.„Unterm Strich kann man sagen, dass die Lage bei den Konkursen in Südtirol weiterhin unter Kontrolle scheint“, erklärt Luciano Partacini, Direktor des Amtes für Wirtschaftsinformation beim WIFO der Handelskammer Bozen zu STOL.„Die größere Zahl an betroffenen Arbeitnehmern ist zwar bedauerlich, aber die Konkurse an sich halten sich sehr in Grenzen.“ Die konjunkturelle Entwicklung im Land sei immer noch vergleichsweise gut, auch wenn es laut Partacini Sektoren gibt, die eine gewisse Abkühlung spüren, etwa das Baugewerbe. „Die Gründe dafür sind vielfältig; die hohe Inflation, die hohen Zinsen, die geringeren Steueranreize, um nur einige zu nennen.“ 8 der 18 Konkurse des ersten Halbjahres entfielen in Südtirol auf das Baugewerbe.