Landesförderung für Energieeinsparung: Das sind die Neuerungen

Die Mindestinvestition um in den Genuss eines Landesbeitrages zu kommen wurde im neuen Jahr auf 4000 Euro (zuzüglich der Mehrwertsteuer) angehoben. Für den Einbau von neuen Fenstern und Balkontüren gibt es im Jahr 2023 keinen Beitrag mehr.Die Beitragshöhen wurden zum Teil etwas abgeändert und betragen je nach Maßnahme, Gebäudetyp und energetischer Qualität des Gebäudes zwischen 30 und 80 Prozent auf die zulässigen Kosten.Generell gilt: Je besser die energetische Qualität eines Gebäudes, desto höher der Beitrag, wie die VZS schreibt.Gefördert werden folgende Maßnahmen: die Wärmedämmung an Außenmauern, Dächern, obersten und untersten Geschossdecken, Terrassen, Lauben, die Dachbegrünung, der hydraulische Abgleich für bestehende Heiz- und Kühlanlagen, der Einbau von Photovoltaikanlagen für Kondominien, sowie die Planung, Bauleitung, Gebäudezertifizierung und die Luftdichtheitsmessungen.Gefördert wird die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs samt Protokollierung, Neueinbau von Reglern und Ventilen, Austausch von Umwälzpumpen, sowie Planung und Bauleitung, vorausgesetzt die Baukonzession des Gebäudes wurde vor dem 1.Jänner 2013 ausgestellt.Gefördert wird der Austausch von zentralen Heizanlagen die ein Baujahr vor 2007 aufweisen und welche mit einem Fernwärmeanschluss, einer Wärmepumpe oder einer automatisch beschickter Biomasseheizanlagen ersetzt werden.Die Wärmepumpe und Photovoltaikanlagen mit oder ohne Speicherbatterie, müssen gleichzeitig eingebaut werden und nach Abschluss das Gebäude mindestens den KlimaHaus C oder R-Standard erreichen.Um für die Speicherbatterie eine Förderung zu erlangen, dürfen für die Photovoltaikanlage keine Fördertarife des „conto energia“ bezogen werden.Die Gesuche müssen vor Beginn der Arbeiten und zwischen dem 1. Jänner und dem 31. Mai 2023 anhand der entsprechenden Formulare inklusive eines detaillierten Kostenvoranschlag eingereicht werden.Weitere hilfreiche Tipps und Links zu den Landesförderungen sind in den verschiedenen Informationsblättern der Verbraucherzentrale enthalten. Diese sind über das Internet , das Verbrauchermobil, den Hauptsitz in Bozen und die Außenstellen erhältlich.