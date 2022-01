Landestierärztlicher Dienst: Neuer Online-Dienst ab 28. Jänner

Der Landestierärztliche Dienst informiert alle Südtiroler Tierhalter über den neuen Online-Dienst für die digitale Aufzeichnung der Arzneimittelbehandlungen bei Tieren, die zur Lebensmittelerzeugung gehalten werden. Dieser Online-Dienst wird am morgigen Freitag, 28. Jänner, aktiviert. Tierärzten und Tierhalter müssen ihn fortan verpflichtend benutzen.Alle Tierhalterinnen und Tierhalter, die in der nationalen Datenbank für die Tierzucht eingetragen sind, sollten die Aktivierungsanleitung für ihr Profil in deutscher Sprache über die angegebene PEC- bzw. E-Mailadresse erhalten haben, so der Landestierärztliche Dienst. Diese soll als Hilfe für die Aktivierung auf dem Portal in italienischer Sprache dienen. Wer die Nachricht nicht erhalten hat, ist aufgerufen, die Aktivierung eigenständig vorzunehmen.Dafür muss der Nutzer über das Portal www.vetinfo.it einsteigen und unter der Leiste „ricetta elettronica veterinaria“ die Anmeldung vornehmen. Der Beratungsring für die Berglandwirtschaft sowie die Viehzuchtverbände oder der verantwortliche Betriebstierarzt bzw. der örtliche Amtstierarzt können kontaktiert werden und stehen bei der Anmeldung beratend zur Seite.

lpa