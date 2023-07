Moser: „Herkunftsangabe von Lebensmitteln bringt mehr Nachteile“

„Herkunftsangabe sagt nichts über die Qualität der Lebensmittel aus“

„Zu viel bürokratischer Aufwand für die Betriebe – und für die Konsumenten kein wirklicher Mehrwert, da die Herkunftsangabe nicht immer etwas über Qualität eines Produktes aussagt“, so Moser weiter.Bewusstes Konsumieren sei wichtig, so Moser. Und dazu gehöre auch die Information über die Herkunft von Lebensmitteln. „Wir schlagen aber dafür den Weg der Sensibilisierung bei Betrieben und Konsumenten vor. Anstatt Betriebe zu aufwendigen Verpflichtungen zwingen, sollte mehr auf Sensibilisierung der Unternehmen gesetzt werden“, so der hds-Präsident. Die Kennzeichnung der Herkunft sollte, so Moser, auf freiwilliger Basis erfolgen.Zudem kritisiert der Wirtschaftsverband den Umstand, dass die betroffenen Betriebe seit Mai auf die notwendigen Informationen von Seiten der zuständigen Stellen zur Umsetzung der neuen Verpflichtung warten.„Die Politik hat ihre Geschwindigkeiten. Das wissen wir. Aber die Unternehmer müssen planen und können nicht warten. Hier braucht es Rechtssicherheit“, so Moser.