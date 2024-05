Leise statt Laut: Start-up will Motorrad-Sport elektrisieren

Trotz fehlendem Verbrennungsmotor soll der Fahrspaß beim elektrischen Motocross nicht zu kurz kommen. - Foto: © Reveon Motorcycles

Bei Reveon ist es unsere Mission, den Offroad-Motorsport durch vollelektrische Motorräder und intelligente Softwarelösungen zu revolutionieren. Der Motorsport, speziell Motocross, wurde oft wegen seiner Lautstärke und Umweltbelastung kritisiert. Angesichts des Fortschritts der E-Antriebstechnologie in der Automobilbranche sehen wir eine Lücke im Offroad-Bereich und entwickeln eine moderne, elektrisch angetriebene Lösung. Unsere Motorräder sind nicht nur leistungsstark, sondern auch umweltfreundlich und geräuscharm konzipiert. Die Integration von Smartphones in unsere Motorräder eröffnet völlig neue Möglichkeiten für personalisierte Fahrerlebnisse und innovative Funktionen.Tobias Mairhofer, einer der Gründer, saß bereits im Alter von 10 Jahren auf dem Motorrad . Immer wieder war er Zeuge von Rennstreckenschließungen und Rennabsagen aufgrund von Lärmbelästigung. Dies inspirierte ihn, neue Lösungsansätze zu erforschen und die Motorradtechnologie mit moderner Elektronik zu verbinden. Gemeinsam mit 6 Freunden aus verschiedenen beruflichen Hintergründen gründete er schließlich das Start-up.Die größten Herausforderungen lagen einerseits in den vielen technischen Aspekten und andererseits in der Finanzierung der Entwicklungen. Als produzierendes Unternehmen ist das benötigte Kapital deutlich höher als beispielsweise bei der Entwicklung einer Dating-App. Eine weitere Herausforderung ist die Entwicklung einer geeigneten und effektiven Unternehmensstrategie, da diese letztendlich darüber entscheidet, ob man seine Kunden erreichen und für sich gewinnen kann. Auch der Aufbau der Organisationsstruktur des Unternehmens aus dem Nichts heraus ist herausfordernd.Ein weltweites Idol für uns als Marke ist Rimac aus Kroatien. Der Gründer, Mate Rimac, begann in seiner Garage mit dem Umbau seines BMWs auf Elektroantrieb, baute dann seine eigenen Supersportwagen aus dem Nichts und ist nun CEO des gesamten Bugatti-Konzerns. Nicht nur seine Erfolgsgeschichte, sondern auch seine visionäre Sichtweise und sein bodenständiger Charakter sind eine Quelle der Inspiration für uns. Aber auch andere Marken wie Patagonia, die den Kern ihres Unternehmens auf Werten wie Umweltschutz, Offenheit und Einfachheit gründen, dienen uns als Vorbild.Unser Ziel ist es, ein ehrliches und wertbeständiges Unternehmen zu werden, das lokal in Südtirol produziert und einen Beitrag zur Stärkung innovativer Unternehmen in Europa leistet. Wir planen langfristig, einen Produktionsstandort in Südtirol zu realisieren und zu einem mittelgroßen Unternehmen in der Branche zu werden.Der Fokus liegt nicht auf Massenproduktion zu günstigen Preisen, sondern auf mittlerer Menge und hoher Qualität und Kundenzufriedenheit. Als Ergänzung zur eigenen Produktion sind auch Kooperationen mit anderen Unternehmen in der Branche geplant. Vor allem der jungen Generation in Südtirol möchten wir eine Möglichkeit bieten, einen begeisternden Job antreten zu können, ohne das Land verlassen zu müssen. Natürlich möchten wir als Sportmarke auch aktiv in den Motorsport eintauchen und an weltweiten Wettkämpfen teilnehmen. Es gibt viel zu tun und es wird uns sicher so schnell nicht langweilig.Haben auch Sie ein Start-up mit einer innovativen Idee? Dann melden Sie sich per Mail an [email protected]