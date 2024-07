Leitner eröffnet Produktionszentrum in USA

120 neue Beschäftigte

Damit verdoppelte HTI laut eigenen Angaben die Kapazität ihrer Produktionszentren und festigte das Geschäft in Nordamerika, das derzeit bereits 30 Prozent (über 400 Millionen Euro) des Gruppenumsatzes ausmache.„Mit dem neuen Standort reagieren wir proaktiv auf die wachsenden Anforderungen des Wintergeschäfts und neue Trends im städtischen Verkehr“, erklärte Daren Cole, CEO von Leitner Poma of America.Die HTI-Gruppe will vermehrt auch Verkehrslösungen für urbane Gebiete anbieten. Erst kürzlich wurde beim Internationalen Seilbahnkongress in Vancouver das Seilbahn-Bus-System „ConnX“ vorgestellt ( wir berichteten ).In dem neuen Werk, das sich etwas mehr als 50 Kilometer von Utahs Hauptstadt Salt Lake City entfernt befindet, werden 120 Beschäftigte arbeiten.Es wird laut den HTI-Verantwortlichen unter anderem als Hauptsitz und einzige Produktionsbasis der Tochtergesellschaft Skytrac fungieren, die sich auf die Herstellung von fixgeklemmten Seilbahnen spezialisiert hat. Zudem beherberge der Standort auch einen Teil der Produktion von Seilbahnkomponenten, die derzeit am Hauptsitz von Leitner Poma of America in Colorado erfolge.Die Produktionshalle sei „mit großem Augenmerk auf ökologische Nachhaltigkeit entworfen und gebaut worden.“ Neben der bevorstehenden Installation von Solarpaneelen werde neben dem Gebäude demnächst eine Windkraftanlage errichtet.