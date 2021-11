„Manager des Jahres 2021“ gesucht

Sie ist ein Fixpunkt im Terminkalender der heimischen Wirtschaftswelt: die Wahl zum „Manager des Jahres“. Seit 2004 kürt das Tagblatt immer zum Jahresende den herausragendsten Südtiroler Manager. Nur im Coronajahr 2020, in dem wegen der prekären wirtschaftlichen Lage niemandem zum Feiern zumute war, wurde darauf verzichtet.Nun begibt sich die Redaktion des Tagblattes wieder auf die Suche und setzt dabei erneut auf die Hilfe der Leser: Alle sind aufgerufen, ihre Vorschläge für den „Manager des Jahres“ an die „Dolomiten“ zu schicken - mit der Begründung, warum der Kandidat oder die Kandidatin sich die Auszeichnung verdient hat.Die Wirtschaftsredaktion wird die eingesendeten Vorschläge prüfen und die besten in die Riege der Finalisten aufnehmen. Daraus wählt die Jury – die Redakteure und die freien Mitarbeiter der Wirtschaftsredaktion der „Dolomiten“ - den „Manager des Jahres 2021“.Wichtigstes Kriterium, um in die Bewerberliste aufgenommen zu werden,ist eine herausragende Managementleistung im Jahr 2021. Das könnenbeispielsweise eine erfolgreiche Übernahme sein, eine gelungene Expansion oder ein besonderes Projekt. Der Kandidat oder die Kandidatin kann aus jedem Wirtschaftsbereich kommen.Einsendungen an [email protected]

dol