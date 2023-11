Manager des Jahres: Wer ist Ihr Favorit?

Alle „Dolomiten“-Leser sind eingeladen, ihre Vorschläge für den besten Manager des Jahres 2023 sowie eine Begründung, weshalb genau er (oder sie) ausgezeichnet werden sollte, einzusenden.Wichtigstes Kriterium, um in die Bewerberliste aufgenommen zu werden, ist eine herausragende Managementleistung in diesem Jahr. Das kann eine visionäre Strategie oder eine erfolgreiche Übernahme genauso sein, wie eine besondere Mitarbeiterführung oder eine gelungene Expansion.Der Kandidat oder die Kandidatin kann aus jedem Wirtschaftsbereich kommen.Die Wirtschaftsredaktion des Tagblatts „Dolomiten“ wird die besten Kandidaten in die Riege der Finalisten aufnehmen. Daraus wählt die Jury bestehend aus Redakteuren und freien Mitarbeitern der „Dolomiten“-Wirtschaftsredaktion schließlich den „Manager des Jahres 2023“.Wer dies sein wird, wird bis zum Jahresende feststehen.Die Kandidatenvorschläge können (mit Begründung) bis zum 26. November an die Wirtschaftsredaktion gesendet werden. E-Mail: [email protected]