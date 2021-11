Manfred Pinzger als HGV-Präsident bestätigt

Mit dieser Wahl hat der HGV die Neuwahlen auf Orts-, Gebiets, Bezirks- und Landesebene abgeschlossen. Manfred Pinzger dankte in einer ersten Stellungnahme für das große Vertrauen aller 4 HGV-Bezirke und ersuchte die neu gewählten Funktionäre, mit maximaler Motivation für die rund 4500 Mitglieder und für das Hotel- und Gastgewebe tätig zu sein.Erfreut zeigte sich Pinzger, dass der neu gebildete Landesausschuss aus Mitgliedern mit großer Verbandserfahrung und neuen, jungen Köpfen besteht, welche sich bereit erklärt haben, die Zukunft des Gastgewerbes in Südtirol mitzugestalten.Erstmals im Landesausschuss mit Sitz und Stimme vertreten ist auch die kürzlich neu gewählte Vorsitzende der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen, Helene Benedikter. „Die Gastwirtinnen sind eine tragende Säule in unseren Betrieben. Es freut mich sehr, dass sie nun ein Sprachrohr im Landesausschuss haben und dort ihre Belange einbringen können“, unterstrich Pinzger.Eingehend auf die Herausforderungen, die nun anstehen, nannte Pinzger an erster Stelle die Überwindung der Pandemie und unmittelbar die Sicherung der Wintersaison. Es müsse alles darangesetzt werden, die Skisaison starten zu können, wenn nötig auch mit strengeren Auflagen wie geplant. „Es geht darum, unseren Betrieben und unseren Mitarbeitern eine Sicherheit bieten zu können. Die Überwindung der Pandemie erfordert aber eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung“, sagte Pinzger.Weitere wichtige Themen sind der Mitarbeitermangel, die Frage, wie es gelingt, Tourismus und einen möglichst nachhaltigen Umgang mit Natur und Umwelt in Einklang zu bringen, die Stärkung der Tourismusgesinnung, die Sicherung der Rentabilität der gastgewerblichen Betriebe und die zukünftige Entwicklung des Tourismus im Allgemeinen.

stol