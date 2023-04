Medienförderung: Radio- und TV-Sender im hds begrüßen Überarbeitung

„Die Überarbeitung der Kriterien war ein notwendiger Schritt in Richtung klarerer Regeln im Sinne einer transparenten Förderung“, betont in einer ersten Stellungnahme Präsident Heiner Feuer. Die Förderung sei nach wie vor eine wichtige Unterstützung für das heimische Radio und TV-Wesen. „Die journalistische Arbeit wird prämiert – ein Vorteil für Radio- und TV-Macher sowie Hörer und Zuschauer gleichermaßen“, so Feuer weiter.Der Verband der Radio- und Fernsehsender Südtirols ART im hds hofft, dass die Südtiroler Landesregierung weiterhin die Medienvielfalt unterstützt und die notwenigen Geldmittel dafür vorsieht. Oberstes Ziel bleibt dabei jedenfalls, als Radio und TV aus Südtirol für Südtirol zu senden, und die Hörer und Zuschauer immer an erste Stelle zu stellen, heißt es von Seiten des Verbands.